Выездную администрацию проведут в Новых Химках

19 февраля выездная администрация начнет работу в Новых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, улица Парковая, дом 10 (лицей № 10). Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.

На встрече каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам здравоохранения, безопасности, ЖКХ, социального обеспечения, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет быстро решать вопросы.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.