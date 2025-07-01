Выездную администрацию проведут в Новых Химках

9 июля выездная администрация начнет работу в Новых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа № 1).

На встрече жители смогут получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, ЖКХ, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.