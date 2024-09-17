«Выездную администрацию» на предприятии впервые провели в Ленинском округе

Новый формат приема жителей стали практиковать в Ленинском городском округе. Глава муниципалитета Станислав Каторов и его заместители провели «выездную администрации» на территории производственного комплекса «Албес» в Южной промзоне города Видное. Сотрудники предприятия, проживающие в Ленинском округе, смогли задать все волнующие их вопросы прямо на рабочем месте. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«Нам важна обратная связь от каждого жителя. „Выездная администрация“ зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных форматов работы, очень востребованных людьми. Внедряя практику выездов в организации, решили начать с одного из крупнейших предприятий округа», — сказал Станислав Каторов.

В ходе встречи в адрес главы и его заместителей прозвучали вопросы, касающиеся дорожно-транспортной тематики, ЖКХ, экологии, социальной сферы. Многие проблемы жителей удалось решить уже в ходе мероприятия. Задачи, требующие более детальной проработки, взяты на контроль главы. Так, одна из наиболее острых проблем для сотрудниц «Албеса» — очередь в детские сады.

«Для сокращения очередности мы ускоренными темпами строим детские сады в разных локациях округа. Три детских сада ввели в начале сентября: в „Южной Битце“ на 325 мест, в „Пригороде Лесном“ на 360 мест и в ЖК „Горки парк“ на 350 мест. Еще три дошкольных учреждения введем до конца года», — рассказал глава муниципалитета.

Выездные администрации на территории крупных предприятий в Ленинском округе будут проводиться на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.