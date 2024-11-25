Выездной прием заявителей МФЦ состоится в селе Новый Быт городского округа Чехов

27 ноября в селе Новый Быт, расположенном в городском округе Чехов, пройдет выездной прием заявителей многофункционального центра (МФЦ). Все желающие смогут обратиться за помощью по адресу: д. 8а, с 09:00 до 12:00, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это отличная возможность для местных жителей получить консультации и практическую поддержку по различным государственным и муниципальным услугам.

Специалисты МФЦ будут готовы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у граждан при подаче документов. В ходе приема жители смогут получить помощь в оформлении различных заявлений, а также разъяснения по услугам, предлагаемым государственными органами и местными учреждениями. Выездные мероприятия такого рода являются важным шагом в упрощении доступа к услугам для населения, особенно для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить основные офисы МФЦ.

Организация таких приемов помогает обеспечить близость к услугам для жителей удаленных населенных пунктов и укрепляет связи между государственными структурами и гражданами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.