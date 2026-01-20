Выездной прием администрации пройдет в Кашире 5 декабря

Выездной прием жителей организуют в здании Зендиковской школы в Кашире 5 декабря. На встрече можно будет обратиться к руководству администрации и специалистам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании Зендиковской школы по адресу: г. Кашира, ул. Октябрьская, д. 5, состоится выездной прием жителей округа. Участники смогут лично обратиться к руководству администрации и специалистам подведомственных служб, задать вопросы и поделиться предложениями.

В мероприятии примут участие представители администрации округа, руководители структурных подразделений и профильные специалисты. Они готовы выслушать обращения граждан и помочь в решении актуальных вопросов.

Встреча пройдет в удобное время, чтобы обеспечить максимальное участие жителей. Организаторы приглашают всех желающих обсудить совместные планы и инициативы по развитию округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.