Выездной прием администрации Домодедово прошел в селе Красный Путь

В Домодедово в доме культуры «Русь» состоялась встреча представителей администрации с участниками специальной военной операции и их семьями. Это выездное мероприятие направлено на то, чтобы услышать и решить волнующие жителей вопросы.

Поддержку семьям бойцов СВО обозначила Елена Колиденкова, начальник территориального отдела Лобановского и Краснопутского административных округов.

«Мы в свою очередь должны помочь здесь семьям, чтобы служба у них проходила хорошо, и они были уверены в том, что здесь у них все в порядке. Мы считаем, что такая форма общения с жителями позволяет решить очень много значимых для них вопросов», .

Местные жители обратились с множеством вопросов, включая общественно значимые темы, такие как дорожное хозяйство и ЖКХ, а также с личными запросами, связанными с оформлением недвижимости и получением льгот. «Берутся вопросы для более полной проработки, если сразу ответ участник или семья его не получает. Прорабатывается с этим человеком обязательно, ещё раз встречаются, и вопросы, в общем-то, решаются всегда», — добавила Елена Колиденкова.

Анастасия, мама двоих детей, впервые пришла на встречу и подняла два вопроса, касающихся выплат и поступления детей в школу. «Только на таких встречах можно получить ответы и грамотно разъяснить всё. Я поняла про эти выплаты сейчас абсолютно все», — отметила она.

На выездной администрации свои вопросы задали 38 человек. По словам представителей органов власти, все обращения взяты в работу, а решения по ним примут в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.