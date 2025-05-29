Выездной пленэр Богородских долголетов состоялся в усадьбу Горенки

Участники изобразительной студии «Радуга» отделения активного долголетия из Ногинска выезжали на пленэр в усадьбу Горенки в Балашихе, сообщили в пресс-службе округа.

Экскурсия стала отправной точкой мероприятия, познакомив гостей с историей местности и архитектурными особенностями усадьбы.

Вдохновившись прогулкой по красивым и живописным местам, долголеты принялись за работу под руководством своего педагога Натальи Воспенниковой. Вооружившись карандашами, кистями и красками, художники погрузились в атмосферу творческого вдохновения. Руководство опытного педагога помогло каждому участнику воплотить своё видение красоты в ярких живописных работах.

Это был первый выездной пленэр. Участникам так понравился данный формат работы, что они выразили пожелание повторить данный опыт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.