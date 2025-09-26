Выездное совещание администрации прошло в Мытищах на улице Каргина

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел встречу с жителями дома № 40 корп. 2 по улице Академика Каргина. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече, организованной в формате срочной выездной администрации, присутствовали представители профильных управлений администрации, а также управляющей компании АО «ГЖЭУ-4».

Основные обсуждаемые вопросы касались неудовлетворительного состояния полов на первых этажах многоквартирного дома и замены окон в местах общего пользования. В ходе мероприятия с жителями был обсужден вопрос ремонта дома управляющей компанией.

По итогам встречи было решено, что управляющая компания и собственники помещений должны до 17 октября 2025 года согласовать повестку и инициировать проведение общего собрания. На него будут вынесены вопросы по выбору совета дома, первоочередных работ, источника финансирования и сроков проведения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.