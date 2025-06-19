Выездное оперативное совещание прошло в городском округе Мытищи

В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» прошло выездное оперативное совещание на месте проведения ремонтных дорожных работ на внутридомовых территориях в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии принял участие председатель совета депутатов, местный координатор проекта Андрей Гореликов. Он подробно ознакомился с ходом работ, провел оценку качества выполняемых ремонтных работ.

Также в мероприятии приняли участие исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко и активисты партии, которые участвуют в реализации проекта и контроле за выполнением работ. Все отметили важность осуществляемых мероприятий для улучшения жизни населения, повышения уровня безопасности и комфортности городской среды.

На территории выполнены ремонтные работы по асфальтированию у первых корпусов жилых домов № 39, 41, 43 и 45, расположенных на Новомытищинском проспекте. В ходе совещания участники осмотрели качество проведенных работ, обсудили планы по дальнейшей организации дорожных работ и отметили важность своевременного и качественного проведения ремонта для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов.

«Запрос наших жителей на благоустройство проживания постоянно растет, и это нормально, что любой гражданин, покидая свой дом, мечтает оказаться в ухоженном дворе, увидеть ровные дороги и ощутить тот комфорт, к которому мы все стремимся. Вся деятельность, проводимая в данном направлении, проводится в тесном взаимодействии с инициативными жителями, старшими по домам, советами домов», — сказал Андрей Гореликов.

Ремонт покрытия по этим адресам осуществлялся большими картами. На сегодня ремонт данного участка закончен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.