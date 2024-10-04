Выездная встреча специалистов АО «Мособлгаз» с жителями прошла в Мытищах

В Подмосковье стартовали встречи руководителей «Мособлгаза» с жителями в рамках губернаторского проекта «Открытая администрация». Цель проведения таких встреч — прямой диалог с жителями в части газоснабжения, газификации и технического обслуживания газового оборудования. Очередное такое мероприятие прошло в администрации городского округа Мытищи.

Перед началом встречи каждый житель мог задать свой вопрос на прямой линии «Мособлгаза», а затем попасть на прием к профильным специалистам. В результате общения возникло и много дополнительных вопросов, по каждому из которых был или дан исчерпывающий ответ, или проблемную ситуацию взяли на контроль. Основную часть вопросов заняли изменения в законодательстве в части догазификации СНТ, техническое обслуживание газового оборудования, сроки исполнения заключенных договоров по социальной газификации.

По словам специалистов «Мособлгаза», данный формат востребован. Жители напрямую могут пообщаться с руководителями и специалистами подразделений, понять ситуацию, найти пути решения спорных вопросов.

«Мособлгаз» продолжит встречи с жителями в формате выездных администраций в городских округах Подмосковья на постоянной основе.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.