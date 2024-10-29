Выездная встреча с предпринимателями прошла в округе Домодедово

Прокурор Московской области Сергей Забатурин и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев провели выездную встречу с предпринимателями в г. о. Домодедово. В мероприятии также приняли участие Домодедовский городской прокурор Константин Федоренко, глава округа Евгения Хрусталева, представители органов государственной власти и предпринимательского сообщества, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В рамках мероприятия отмечена роль и ответственность законного бизнеса в развитии и укреплении экономики страны и региона.

В ходе встречи предпринимателями заданы вопросы о существующих ограничениях при проверках со стороны контролирующих органов, о порядке работы органов контроля в текущем году и проведения проверок органами прокуратуры, о формировании органами государственного контроля плановых проверок на 2025 год, об обязательной маркировке товаров средствами идентификации в системе «Честный знак».

Прокурор области и представители государственных и муниципальных органов ответили на вопросы собравшихся предпринимателей, разъяснили положения действующего законодательства о порядке защиты их прав и иных отраслей.

«Важно не только поддерживать бизнес, но и учитывать его мнение при формировании законодательных инициатив. Диалог между властью и предпринимателями должен быть постоянным и конструктивным, чтобы вместе решать существующие проблемы и находить оптимальные решения», — отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Все поднятые вопросы были рассмотрены, и участники встречи получили исчерпывающие ответы, что подтвердило открытость власти к диалогу с бизнесом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.