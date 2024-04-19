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Выездная администрация в Долгопрудном ответит на вопросы жителей 25 апреля

В четверг, 25 апреля, в 17:00, в Долгопрудном пройдет очередной прием жителей в формате выездной администрации, передает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие состоится в школе № 16 (ул. Набережная, д. 15),

Встречу с жителями проведет глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

На вопросы горожан ответят также профильные заместители главы округа, депутаты городского совета депутатов, начальники отделов администрации, представители управляющих компаний, участковый.

Все желающие долгопрудненцы могут принять участие в этом мероприятии, задать вопросы напрямую представителям администрации и профильным специалистам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.