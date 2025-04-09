Выездная администрация стартовала в мкр Подрезково Химок

В микрорайоне Подрезково Химок началась встреча представителей управлений с жителями округа. В формате выездной администрации горожане получат консультации у представителей администрации города и профильных служб по вопросам ЖКХ, здравоохранения, предпринимательства, социального обеспечения и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Прием граждан продлится до 20:00 по адресу: улица Школьная, дом 2 (СОШ № 20).

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Это 14-я выездная администрация, которая прошла с начала года. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.