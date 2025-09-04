Выездная администрация состоится 9 сентября в Мытищах

Жители городского округа Мытищи приглашаются на встречу в формате «выездная администрация», которая состоится 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мытищ.

Прием проведут профильные специалисты, представители ресурсоснабжающих организаций, нотариусы. Подобные встречи проходят на регулярной основе в разных районах городского округа.

Проект «Выездная администрация» был инициирован Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Механизм организации подобных встреч обеспечивает присутствие представителей региональной власти, профильных служб и депутатов с жителями, которые могут задать интересующие их вопросы из различных сфер, таких как, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, благоустройство, помощь бойцам СВО и многие другие.

Выездная администрация в Мытищах пройдет в 17:00 во Дворце культуры «Яуза» по адресу ул. Мира, д. 2А.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.