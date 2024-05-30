Выездная администрация Раменского округа провела прием в поселке Ильинский

Заявки от граждан принимали временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев, его заместители, окружные депутаты и руководители профильных служб.

Максим Чепурин из поселка Ильинский от лица жителей обратился к властям по вопросу состояния дворовой территории многоквартирных домов 36/1-36/10 на улице Наты Бабушкиной.

«Мы попросили навести порядок на контейнерных площадках. Также необходимо решить вопрос с канализационной системой. Представители администрации округа приняли наши обращения. Нам пообещали помочь», — рассказал Максим Чепурин.

В ходе встречи жители озвучили самые актуальные и волнующие их темы. Обращения к местным властям касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, дорог, медицины, образования, имущественных отношений и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.