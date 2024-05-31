Выездная администрация прошла в Воскресенске

Житель поселка Виктор Бабулин пришел с вопросом ремонта многоквартирного дома.

«Пришел сегодня с вопросом капитального ремонта нашего дома №7 по улице Рабочий Городок. В нашем доме не было ремонта уже 40 лет. Пообщался с главой округа (Алексеем Малкиным - ред.), он заверил, что на следующей неделе к нам приедет комиссия и будет решаться вопрос о ремонтных работах», — рассказал Бабулин.

На встрече также присутствовал заместитель министра здравоохранения Подмосковья Геннадий Легостаев. Совместно с главой муниципалитета Алексеем Малкиным и заместителем главного врача Воскресенской больницы Натальей Муравьевой они ответили на вопросы сферы здравоохранения.

«Вопросы сегодня были из разных сфер. Что особенно хочется отметить, сюда приехали жители не только данного поселка, но и из Конобеева, из Нерской и даже из города. Такой формат востребован. Мы здесь находимся до последнего посетителя, пока не ответим на все вопросы. Те вопросы, которые мы не можем решить на месте, мы даем поручения, ставим на контроль и вносим в протокол», — рассказал Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.