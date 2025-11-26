Выездная администрация прошла в Шатуре

Выездная администрация для шатурян прошла в библиотеке на проспекте Борзова 25 ноября, сообщает пресс-служб администрации округа.

В работе выездной администрации приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, директор Шатурской ГРЭС Сергей Овчинников и первый замминистра энергетики Московской области Расим Тактаров. Они рассказали горожанам о ходе работ по подаче отопления и горячего водоснабжения в домах. Аварийные бригады продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Подача тепла возобновилась во всех социальных учреждениях и квартирах шатурян. Специалисты работают над поэтапным запуском горячей воды.

Глава округа поблагодарил всех работников, которые самоотверженно трудятся над устранением последствий, а также жителей за поддержку, терпение и понимание ситуации.

Далее выездная администрация продолжила работу в привычном формате. На вопросы жителей ответили Николай Прилуцкий, его заместители, руководители организаций и предприятий округа.

Большинство обращений касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Жители жаловались на состояние подвалов, чердачных помещений, некачественную уборку входных групп, просили установить освещение, искусственные неровности, ограждения. В ближайшее время специалисты побывают по каждому из указанных адресов.

Гости округа сообщили, что на пруду около 21-го поселка плавает одинокий лебедь, который не смог улететь в теплые края. Люди готовы забрать птицу себе. Начальнику отдела экологии администрации поручили взять на себя отлов.

Всего в ходе работы выездной администрации было зарегистрировано 39 вопросов. Каждый из них будет проработан профильными специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.