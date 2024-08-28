Выездная администрация прошла в поселке Радовицкий округа Шатура

В Шатуре прошла выездная администрация в поселке Радовицкий. Глава округа Николай Прилуцкий и его заместители отчитались перед жителями о проделанной работе и рассказали о текущих делах и планах до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в рамках сезонного ремонта в многоквартирных домах были отремонтированы входные группы, подъезды, кровля, заменены трубы. Разработан проект строительства блочно-модульной котельной. Ее возведение начнется в 2025 году.

На улице Комсомольской благоустроят двор. Здесь заменят асфальтовое покрытие и установят лавочки и урны. Работа выездной администрации завершилась приемом граждан по личным вопросам. К главе округа Николаю Прилуцкому обратилась Вера Васильевна жительница дома № 3 по улице Советской. Женщина пожаловалась на плохое качество воды. Это связано с тем, что уже год в поселке не работает станция очистки воды.

Жители улицы Победы попросили сделать в их дворе освещение. Заместитель главы Александр Титов пообещал включить дом в программу «Светлый город» на 2025 год. Виктор Григорьевич, житель дома, признанного аварийным, обратился с вопросом переселения. В поселке сейчас строится трехэтажный дом, в который переедут 100 человек.

«По плану выход на итоговую проверку в конце сентября. Сейчас уже ведется благоустройство. Внутри закончена черновая отделка, установлены двери. В октябре вы сможете увидеть свою квартиру», — рассказал заместитель главы Василий Косолапов.

Также жители обращались с вопросами, касающимися ЖКХ, благоустройства. Все озвученные обращения взяты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.