Выездная администрация прошла в поселке Дорохово Рузского городского округа

сегодня в 17:16

Заместитель главы Рузского городского округа Инна Лапшина провела срочную выездную администрацию. Цель осмотра выявление замечаний по вопросу качества подачи отопления в квартиру № 30 многоквартирного дома по адресу: поселок Дорохово, улица Московская, дом № 12а. Было отмечено, что температура в жилых помещениях соответствует нормативу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках выездной администрации любой желающий может задать вопросы, которые охватывают практически все сферы муниципалитета: здравоохранение, транспорт, жилищно — коммунальное хозяйство. Подобный формат встреч — очень удобный вариант диалога властей с жителями.

Выездная администрация была проведена для выявления проблем с отоплением в квартире № 30 многоквартирного дома в поселке Дорохово. Это мероприятие позволяет жителям задать вопросы и обсудить различные аспекты жизни муниципалитета, включая здравоохранение, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.