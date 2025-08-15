«Выездная администрация» прошла в деревне Манушкино

Представители администрации и специалисты профильных и смежных отраслей провели традиционный прием жителей в деревне Манушкино, передает пресс-служба администрации городского округа Чехов.

Большинство обращений было связано с содержанием многоквартирных домов и инженерных коммуникаций, ремонтом дорожного покрытия и перебоями в подаче электроэнергии. Жители также просили обратить внимание на работу общественного транспорта, завершение благоустройства народных троп и порядок на придомовых и общественных территориях.

Все полученные обращения зафиксированы и оформлены в протокол. По каждому определены ответственные лица и установлены сроки исполнения. Со всеми заявителями будет поддерживаться обратная связь.

Получить консультацию по актуальным вопросам можно не только в ходе «Выездных администраций», но и в территориальных отделах округа.