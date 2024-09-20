«Выездная администрация» прошла на Ступинском машиностроительном предприятии

В проекте «выездных администраций» появился еще один формат, направленный на взаимодействие с трудовыми коллективами. Открытый диалог главы городского округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, его заместителей и профильных служб состоялся на предприятии АО «СМПП», передает пресс-служба администрации муниципального округа.

Прямо на рабочем месте можно было обратиться к главе округа и решить вопрос своего дома или двора, обсудить планы по развитию муниципалитета. В ходе встречи прозвучали вопросы, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры.



В частности, житель деревни Псарево пришел с вопросом о ремонте дороги на улице Черемушки. Сергей Мужальских дал поручение включить данный участок дороги в план работ на 2025 год – отсыпать его щебнем.



Жители задавали вопросы и на опережение, некоторых беспокоит уборка снега зимой. Глава округа рассказал, что коммунальным и дорожным службам дано поручение завершить подготовку к работе в осенне-зимний период, убирать территории округа качественно. Все подрядные организации обязаны добросовестно выполнять обязательства.



Некоторые проблемы удалось решить на месте, задачи, требующие более детальной проработки, взяты на контроль.



«Выездная администрация» стала одним из самых эффективных форматов встреч с жителями округа, не стала исключением и встреча на предприятии «СМПП», где состоялся конструктивный диалог. Сотрудники – активные. Вопросы затрагивали различные сферы жизнедеятельности. Обращения приняты в работу», - отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.