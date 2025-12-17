Выездная администрация пройдет в Жуковском 18 декабря

В четверг в городском округе Жуковский на базе общеобразовательной школы №9 состоится выездная администрация, на которой жители смогут задать любые интересующие их вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предварительная запись не требуется, прийти на выездную администрацию может любой желающий.

Отметим, что на мероприятии будут присутствовать глава городского округа Андроник Пак, заместители главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов и члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Адрес проведения выездной администрации: улица Молодежная, 9 (школа №9).

Время: 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.