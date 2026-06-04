Выездная администрация пройдет в округе Фрязино 16 июня

Встреча с жителями в формате выездной администрации состоится 16 июня в 17:00 на площадке у ДК «Исток» в округе Фрязино. Глава округа Дмитрий Воробьев, его заместители и руководители профильных служб ответят на вопросы горожан и окажут помощь на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация пройдет 16 июня в 17:00 на площадке у ДК «Исток» по адресу: Фрязино, улица Комсомольская, дом 17. Формат предполагает открытый диалог с жителями и оперативное решение вопросов без лишней бюрократии.

Прием проведут глава городского округа Дмитрий Воробьев, его профильные заместители, а также руководители ключевых служб и управлений. Обращения по темам благоустройства, ЖКХ, социальной политики и другим направлениям будут рассматриваться адресно.

Впервые во встрече примут участие представители ассоциации ветеранов СВО городского округа Фрязино и регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Для действующих военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей организуют отдельный блок консультаций по мерам федеральной и региональной поддержки, льготам, выплатам, медицинской и психологической помощи, а также по бытовым и юридическим вопросам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.