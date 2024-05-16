Выездная администрация пройдет в Дубне

22 мая вместе с командой глава Дубны Максим Тихомиров проведет встречу с жителями в формате выездной администрации на дворовой территории домов 3, 3А, 5 по улице Энтузиастов.

Место встречи выбрано неслучайно. Этот двор в этом году подлежит благоустройству. Жители расскажут, как они видят развитие своего района, каких изменений хотят в первую очередь.

Помимо благоустройства речь на встрече пойдет о:

реализации проекта «Дубненская кругосветка»;

благоустройстве лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная;

благоустройстве пешеходной зоны им. П.А. Журавлева;

реконструкции городских очистных сооружений;

предстоящем отключении горячей воды, связанном с капитальным ремонтом участка теплосетей.

Прием жителей также проведут профильные заместители Максима Андреевича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.