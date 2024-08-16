Выездная администрация для председателей МКД Подмосковья прошла в Солнечногорске

Первую выездную администрацию для председателей советов многоквартирных домов провели накануне в городском округе Солнечногорск на базе мастерской управления «Сенеж». Она прошла в новом формате, предложенном губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

С приветственным словом выступила министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

«Мы считаем, что подобный формат является наиболее комфортной формой взаимодействия для оперативного решения вопросов, ведь большую часть из них удается решить сразу на месте», — отметила Юлия Михайловна.

На встрече присутствовали также депутат Госдумы Сергей Колунов и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.

Председатели многоквартирных домов из семи городских округов лично обсудили назревшие вопросы с представителями профильных региональных министерств, администраций городских округов, ресурсоснабжающих организаций. В решении проблем граждан участвовал также Фонд капитального ремонта общего имущества МКД Московской области и «МосОблЕИРЦ».

«Мы уже видели, как важен такой подход, на примере форума «Управдом», который проходил в Солнечногорске в апреле этого года. Тогда мы обсудили модернизацию объектов ЖКХ, изменение тарифов, особенности обслуживания газового оборудования и другие насущные вопросы. Эти обсуждения были не просто полезными — они стали основой для конкретных действий и позитивных изменений», — отметил глава округа Солнечногорск Константин Михальков.

Делегации жителей из Волоколамска, Истры, Клина, Красногорска, Лотошино, Солнечногорска и Шаховской вынесли на обсуждение вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, ремонта дорог, здравоохранения, газификации и энергоснабжения.

В общей сложности свои вопросы смогли задать 46 председателей МКД. Представители министерств и администраций округов приняли более 50 обращений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.