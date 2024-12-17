Выдуманные дети: в России усилят проверки получения маткапитала

В России участились случаи незаконного получения материнского капитала: мошенницы заявляют в МФЦ о выдуманных детях, якобы рожденных в домашних условиях, и оформляют выплаты из государственного бюджета, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, решить проблему могут только тщательные проверки.

Запреты ничего не дадут. Дело в том, что роды могут начаться где угодно и проверить слова мнимой или настоящей молодой матери очень сложно. Заставить рожать только в больницах невозможно, введение таких правил будет не только бесполезно, но и абсурдно, также отметила депутат.

В ближайшее время министерство внутренних дел планирует внести изменения в закон «Об актах гражданского состояния». Всего в России за последнее время выявили уже более 700 случаев хищения материнского капитала.