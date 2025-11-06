Выдры готовятся к зиме в Подмосковье

С наступлением осени и постепенным похолоданием в водоемах Московской области кипит активная жизнь. Речные выдры, эти ловкие и смышленые хищники, начали ответственный период подготовки к предстоящей зиме. В это время года все их усилия направлены на то, чтобы накопить жир, сделать запасы и обустроить жилища для будущих морозов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Осень — стратегически важный сезон для выдр. Они активно охотятся на рыбу, ракообразных и других водных обитателей, чтобы запастись к предстоящим холодам. Нередко на рыбалку выходит все семейство: в это время подрастающий молодняк учится у родителей премудростям охоты. Выдры демонстрируют удивительную тактику, коллективно загоняя рыбу на мелководье», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Параллельно с охотой зверьки занимаются обустройством берлог. Они выбирают укромные места на берегах водоемов, где в густых зарослях обустраивают норы, выстилая их мхом, травой и другими мягкими материалами для комфортной и теплой зимовки.

Речная выдра имеет статус редкого, охраняемого вида в Подмосковье и включена в Красную книгу региона. Начиная с XIX века численность этих животных на территории Московской области сокращалась, достигнув к началу 2000-х годов отметки примерно в 100 особей. Однако в последние годы видна положительная динамика: популяция несколько увеличилась, а у специалистов появились данные о новых, ранее не зафиксированных местах обитания этого зверька.

В Московской области речных выдр наблюдали в следующих округах: Лотошино, Волоколамский, Одинцовский, Можайский, Наро-Фоминский, Шаховская, Руза, Истра, Клин, Талдомский, Сергиево-Посадский, Егорьевск, Шатура, Коломна, Воскресенский, Щелковский, Богородский, Раменский, Зарайск.

«Выдры — умнейшие тактики и индикатор здоровья водоемов. Наша общая задача — не вредить им и создать условия для их процветания, сохраняя рыбные запасы и чистоту водомемов, — от чего зависит будущее этого прекрасного и редкого вида в нашем регионе», — заключил Виталий Мосин.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.