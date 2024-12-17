Выделено свыше 25 га земли для строительства производств на юго-востоке Москвы

Восемь земельных участков были предоставлены городом для инвесторов, которые построят на них производства, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки располагаются на юго-востоке города. Они были даны в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по льготной ставке один рубль в год.

«С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 га земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию этих проектов могут превысить 20 млрд рублей. В результате будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Так, например, на одной из территорий оборудуют комплекс, в котором смогут разместить свои производства компании, функционирующие в отраслях легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Помимо этого, инвесторы возведут там современные заводы, которые будут заниматься выпуском станков и стройматериалов.

Для локализации станкостроительного производства около индустриального парка «Руднево» город предоставил инвестору з/у площадью более 10 га по льготной ставке один рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Завод станет якорным предприятием по разработке и выпуску российских станков для высокотехнологичных отраслей промышленности. На нем будет появится порядка 1,1 тыс. рабочих мест.

Помимо этого, в рамках МаИП на площадке «Руднево» возведут предприятие, которое займется выпуском товаров, предназначенных для дома и сада.

«С начала текущего года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков общей площадью более 22 га на юго-востоке столицы для строительства производственных объектов площадью около 244 тыс. кв. м. Договоры аренды заключены на пять лет без проведения торгов по льготной ставке один рубль в год», — резюмировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что для возведения новых производств столица предоставила инвесторам и застройщикам порядка 50 земельных участков по льготной ставке.