Выдано разрешение на реставрацию парка усадьбы «Захарово»

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Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на работы по реставрации парка усадьбы «Захарово», расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Захарово, передает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

В рамках выданного разрешения планируются завершение работ по восстановлению исторического парка, начатых в 2023 году.

Усадьба «Захарово» связана с именем Александра Сергеевича Пушкина. Здесь прошли детские годы великого русского поэта.

В настоящее время в усадьбе расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.