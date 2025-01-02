Выдающийся военный из Подмосковья Вадим Паньков отмечает день рождения

Гвардии генерал-майор, командир 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, почетный гражданин Московской области Вадим Иванович Паньков отмечает день рождения. Ему исполняется 57 лет.

Паньков — участник Первой и Второй чеченских войн. Родился 2 января 1968 года в городе Гомель Белорусской ССР, там же окончил среднюю школу № 38. В 1986 году поступил на службу в Советскую армию, в Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе. Учебы окончил в 1990 году.

В 2001 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона Панькову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».

С августа 2012 года — командир 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Указом президента России от 17 февраля 2023 года присвоено воинское звание генерал-майор. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями.

Постановлением Губернатора Московской области от 24.07.2024 № 253- ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».