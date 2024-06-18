Выдающихся работников центра «Ясенки» под Подольском отметили наградой

В понедельник в городе Долгопрудный состоялся фестиваль «Vместе за Zдоровое будущее», посвященный Дню медицинского работника. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова вручила директору реабилитационного центра Ясенки Михаилу Александровичу Маслову Благодарственное письмо.

Анна Юрьевна отметила заслуги коллектива центра в деле медико-социальной помощи пострадавшим в ходе Специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что реабилитационный центр Ясенки с 2023 года принимает участников СВО, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также пострадавших в зоне СВО граждан. Уже более 300 человек смогли улучшить здоровье и восстановить качество жизни в Ясенках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.