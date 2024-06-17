Выдающиеся соцработники семейного центра «Раменский» удостоены высокой награды

«Сегодня мы поздравили и отметили наградами людей благородной профессии — сотрудников социальной сферы. Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: это старики, инвалиды, дети, которые находятся в трудной ситуации, а также семьи участников СВО и те, кому нужна помощь. В этот праздник у нас есть прекрасная возможность еще раз сказать «Спасибо», — поздравила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в Министерстве социального развития региона, в праздничные и предпраздничные дни во всех учреждениях социальной сферы Московской области прошли чествования лучших работников, которые отличились особыми заслугами в своей профессиональной деятельности.

Воспитатель службы комплексной помощи детям семейного центра помощи семье и детям «Раменский» Краснова Елена Александровна награждена почетной грамотой министерства социального развития Московской области за высокий профессионализм, личный вклад в развитие социальной защиты населения Московской области и в связи с празднованием дня социального работника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.