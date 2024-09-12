Выдающаяся фигуристка и депутат ГД Ирина Роднина отмечает 75-летие

Выдающаяся советская фигуристка, которая ни разу не проиграла на международных соревнованиях, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, общественный и государственный деятель, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член совета при президенте РФ по физической культуре и спорту с 2002 по 2012 гг. Ирина Роднина 12 сентября отмечает 75-летие.

Роднина родилась в 1949 году в Москве. Она отдала спорту высших достижений 36 лет своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной деятельностью.

Достижения в Федерации фигурного катания на коньках в Подмосковье

С 2016 года Роднина возглавляет региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области» — одну из самых больших федераций в России (на территории Подмосковья действует 39 ледовых катков).

За время работы Родниной увеличилось представительство спортсменов региона в сборной России и было заслужено право представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров 2019 года. Команда Московской области заняла третье место на спартакиаде учащихся России. В 2019 году сборная команда Московской области выиграла зональные первенства России среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.

При участии Родниной в Подмосковье активно развивается массовый спорт — количество коллективов, занимающихся спортивным балетом на льду, увеличилось в 3 раза. Проводится многоэтапный фестиваль по массовым танцам и спортивному балету на льду. Ведется работа по социальным проектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста, проводятся обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду.

Образование и трудовая деятельность

Роднина окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры в 1974 г. Трудовую деятельность начала в ЦСКА в 1965 г. С 1965 по 1981 гг. — член сборной команды СССР. С 1981 по 1987 гг. — тренер сборной команды СССР. С 1987 по 1990 гг. — преподаватель Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры. С 1990 по 2002 гг. — тренер в Лейк Эрроухед (США).

С 2005 по 2007 гг. — член Общественной палаты РФ. С 2008 г. по настоящее время — депутат Госдумы.

Награды

Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Заслуженный мастер спорта СССР.

Постановлением губернатора Московской области от 02.10.2019 №461-ПГ ей присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».