Выбрать подходящих мастеров на рынке услуг станет еще проще

По данным внутреннего опроса платформы «Авито Услуги», 30% клиентов вынуждены тратить слишком много времени на отбор специалистов по всем критериям. Каждый пятый пользователь (20%) не до конца понимает, по каким характеристикам выбирать мастера, а 16% респондентов не хватает в объявлениях портфолио с навыками специалистов, сообщает пресс-служба компании.

Теперь мастера на «Авито Услугах» могут публиковать портфолио. Функция доступна для частных исполнителей и компаний в категориях «Ремонт и строительство», «Бытовые услуги», «Деловые услуги», «Мероприятия и развлечения», а также в одном из сегментов категории красоты — «Брови и ресницы». Кроме того, портфолио стало доступно в такой популярной категории услуг как «IT, дизайн и маркетинг». По оценкам «Авито Услуг», объем российского рынка онлайн-услуг в этих категориях достигает 2,6 трлн рублей.

«Портфолио мастеров — это ключевой инструмент, позволяющий оценить профессионализм специалистов в своей области. Мы запускаем эту функцию в категориях, где визуальная оценка играет важную или решающую роль при выборе исполнителя услуги. На первом этапе новый инструмент охватит более 1,5 млн исполнителей на платформе. В будущем мы планируем масштабирование функционала и на другие категории „Авито Услуг“», — уточнила директор по продукту «Авито Услуг» Мария Малышева.

Портфолио позволяет специалистам размещать фотографии и описание своих проектов, что дает пользователям более полное представление о специализации исполнителя.

«Высокое качество контента и детальное описание услуги существенно влияют на конверсию и восприятие ценности предложения. Так, мастера и компании по ремонту и строительству, которые добавляют портфолио и детальное описание (например, указывают реальную цену за выполненный проект или перечисляют перечень оказанных услуг в проекте), получают больше обращений по сравнению с теми, кто оформляет объявление просто и без деталей. Портфолио повышает доверие со стороны клиентов и помогает сформировать правильное впечатление о навыках исполнителя», — рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Она добавила, что ведение функции «Портфолио» — это не просто шаг, а настоящий прорыв в улучшении качества услуг на платформе. На «Авито Услугах» создают пространство, где пользователи смогут легко и быстро находить мастеров, соответствующих их ожиданиям, а исполнители получат возможность наглядно продемонстрировать свои навыки и опыт.