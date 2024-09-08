Голосование в Подмосковье проходит очень спокойно и цивилизованно. На многие участки жители приходят семьями. Об этом сообщил член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт, член Общественной палаты Московской области Евгений Арсентьев.

«То есть это такой праздник, это доверие к институту выборов. И могу уверенно заявить, что выборы проходят абсолютно спокойно, цивилизованно, в штатном режиме. Никаких скандалов, нарушений, провокаций замечено не было. Все в доброй, уважительной атмосфере», — сказал общественник.

Он также отметил, что на каждом участке есть представители СМИ и блогеры. И для общественников, это, безусловно, очень важно.

«Это значит, что ни одно из нарушений не может остаться незамеченным, что все оперативно выкладывается в интернет, тысячи заинтересованных граждан могут наблюдать за ходом выборов через Сеть», — добавил Арсентьев.

Выборы проходят с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков. За три дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей. Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.