Выборочные санитарные рубки проведены в Талдомском округе

Не далеко от рабочего поселка Вербилки Талдомского округа силами сотрудников ГАУ МО «Центрлесхоз» под контролем лесничих Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» на общей площади 11,7 га проведены выборочные санитарные рубки с целью улучшения состояния лесов, повышения их устойчивости к вредителям и болезням, а также для обеспечения безопасности населения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При выборочной санитарной рубке вырубают сухостойные, усыхающие, пораженные болезнями, заселенные стволовыми вредителями, а также другие поврежденные деревья. Задачи выборочной санитарной рубки обычно решаются при всех видах рубок ухода, а также не сплошных рубках главного пользования. В качестве самостоятельного мероприятия, выборочные санитарные рубки назначают в том случае, когда они не могут быть совмещены с основными видами рубок ухода, и проводят в насаждениях, где наблюдается повышенный, по сравнению с естественным текущим, патологический отпад деревьев.

«Мы стремимся не только поддерживать здоровье наших лесов, но и заботиться о будущем поколений. Наши действия направлены на создание устойчивых экосистем, которые будут радовать людей и служить домом для множества животных», — рассказал помощник участкового лесничего Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Константин Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.