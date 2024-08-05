Выбившим глаз боксеру в Крыму ужесточили статью после реакции Бастрыкина

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Фигуранты дела об избиении боксера Двали обвинены в покушении на убийство

Изначально уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, однако после поручения главы СК Александра Бастрыкина статью переквалифицировали на покушение на убийство, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следкома и МВД.

По информации правоохранителей, все напавшие на спортсмена — граждане России в возрасте 21-31 года. Трое из подозреваемых — охранники в ночном клубе, остальные — разнорабочие.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения. Следственный комитет также опубликовал кадры задержания подозреваемых.

Ранее девять подозреваемых под делу об избиении 23-летнего боксера Дмитрия Двали задержаны в Феодосии.