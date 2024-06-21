Вузы Подмосковья объединились для реализации проектов общества «Знание»

сегодня в 13:48

Два подмосковных университета будут совместно работать над реализацией просветительских проектов Российского общества «Знание». Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуево нацелены на развитие и распространение актуальной информации среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На встрече председателя регионального отделения РОЗ, ректора ГСГУ Жанны Леоновой с ректором ГГТУ Галиной Скударевой и президентом Орехово-Зуевского вуза Надией Юсуповой обсуждались пути сотрудничества.

«Наша задача — быть интересными и полезными для общества. Сегодня создание и распространение актуальной и достоверной информации, особенно среди молодежи, востребовано как никогда», — подчеркнула Леонова.

В рамках сотрудничества плалируется масштабировать просветительскую работу на территории региона, развивать лекторский корпус и формировать актуальные темы для разных категорий слушателей. Также предусмотрено создание новых форматов просветительских мероприятий.

Директор регионального отделения РОЗ, Дмитрий Соловьев, рассказал о работе лекторов и наиболее востребованных проектах, таких как Знание. Государство, Знание. Карьера, Знание. Наука, Знание. Герои и Знание. Регионы. Татьяна Никищенко, координатор сообщества лекторов ГСГУ, также поделилась успешным опытом работы коломенского вуза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.