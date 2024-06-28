Вузовские предприниматели смогут патентовать разработки в стартап-студии

В России на базе стартап-студии открыли первый Центр поддержки технологий и инноваций. Он призван помогать предпринимателям-судентам, выпускникам, аспирантам и вузовским преподователям в оформлении интеллектуальной собственности.

«Оформление интеллектуальной собственности — инструмент, который позволяет повысить капитализацию стартапа как бизнеса, выйти на российский и международный рынки, защитить инновационное решение от копирования», — сказал директор департамента инфраструктурных проектов фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Чепезубов.

При поддержке Федерального института промышленной собственности и Роспатента Центр заработал в ООО «Стартап-студия МГУ им. Н. П. Огарева». Его услугами может воспользоваться любой развивающий свой проект через стартап-студию участник федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Интеллектуальная собственность — это наиболее ценный актив любого технологического стартапа, и от того, насколько защищены права на нее, зачастую зависит последующая успешность проекта, а иногда и сама возможность его существования и развития», — отметила PR-директор ООО «Стартап-студии МГУ им. Н. П. Огарева» Мария Мишунина.