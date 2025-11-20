сегодня в 14:21

Вуз в Орехово-Зуеве посетила делегация педагогического университета из Китая

Многолетнее сотрудничество связывают Государственный гуманитарно-технологический университет в городе Орехово-Зуево с Яньчэнским университетом. Еще одним шагом на пути к дальнейшему развитию дружеских отношений стал визит в орехово-зуевский университет представительной делегации из Китая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости познакомились с учебным заведением, посетили занятия своих студентов, которые на данный момент стажируются в ГГТУ, встретились с преподавателем Максимом Скоркиным, который в качестве куратора и преподавателя русского языка как иностранного работает со студентами.

Представители двух партнерских вузов обсудили дальнейшее сотрудничество, включающее взаимные стажировки студентов и преподавателей, проведение конференций и круглых столов, а также в перспективе — двухдипломное обучение.

Ранее в ГГТУ прошла стажировку старший преподаватель Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Светлана Ткач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.