«Вулкан страстей»: священник объяснил, чем опасен День святого Валентина

14 февраля давно вызывает споры в российском обществе. В преддверии Дня влюбленных священник Николай Савченко рассказал, какую опасность он в себе таит и почему православным христианам стоит отмечать День семьи, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил отец Николай, вообще-то Валентинов день имеет христианские корни, но современная культура и шоу-бизнес исказили его истинный смысл. Неодобрение церкви вызывает нынешняя эстетика и ценности этого праздника — не брак, а само чувство, отношения влюбленных как таковые.

Поэтому День семьи, любви и верности — более правильный праздник с нравственной точки зрения, считает священник. недаром российский праздник отмечается в день памяти Петра и Февронии Муромских — супругов, которые являются образцом христианской верности.

«Семья, любовь и верность — это самые главные ценности. А в праздновании Дня святого Валентина во главу ставится чувство. Но чувства могут быть изменчивыми, непостоянными. Ставить их как меру всех вещей опасно», — предупредил батюшка.

По его словам, если человек научится сдерживать свои чувства и обуздывать страсти — он станет лучше, постояннее и чище. А те, кто мечтает о буре чувств и «вулкане страстей», могут сильно разочароваться, так как это грозит разрушением.