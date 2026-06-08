ВЦИОМ увидел у россиян усталость от потока запретов

Директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин заявил, что у россиян накопилась усталость от потока запретов. При этом часть общества поддерживает регулирование в цифровой среде, сообщает kp.ru

Кирилл Родин обсудил отношение россиян к ограничениям в открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ-2026. По его словам, запреты часто вызывают отторжение, но их эффект можно оценить только спустя время.

Родин привел пример антитабачных мер 2014 года. Тогда запрет курения в кафе, барах, поездах и гостиницах поддерживали 74% опрошенных, не поддерживали 23%. По оценке ВЦИОМ, за десять лет число потребителей табака в России сократилось на четверть.

Эксперт отметил, что общество раздражает поток инициатив, которые политики и общественники предлагают ради хайпа. При этом запрос на ограничения сохраняется там, где люди видят пользу: в защите от кибермошенничества и угроз для детей.

По данным ВЦИОМ, в 2017 году регистрацию в соцсетях по паспорту полностью или скорее поддерживали 39% россиян, не поддерживали 52%. В начале 2026 года 83% одобрили ограничение нежелательного контента для детей и подтверждение возраста перед использованием соцсетей.

Родин также отметил, что запреты должны сопровождаться альтернативами. В сфере мессенджеров он назвал таким примером предложение использовать Max вместо иностранных сервисов.

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