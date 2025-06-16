ВЦИОМ: россияне годами обходятся без слез в сравнении с американцами

Эксперты YouGov провели опрос среди жителей Америки и выяснили, как часто они плачут по тем или иным причинам. ВЦИОМ решил повторить опрос, затем сравнил данные с американскими показателями. Оказалось, что россияне годами обходятся без слез при любых жизненных обстоятельствах, а 18% респондентов либо не плакали вообще никогда, либо до слез расстраивались более 10 лет назад, сообщает РБК .

Проведенные опросы показали, что жители США предпочитают не сдерживать эмоции и открыто проявлять их, в то время как россияне «откладывают» слезы на неопределенное время, а после и вовсе отказываются от них.

Опрос ВЦИОМ показал, что даже в случае смерти близкого человека россияне плачут гораздо реже, чем американцы. Более 50% участников опроса в России признались, что расплачутся из-за смерти домашнего питомца. В США аналогичным образом ответили всего 25% опрошенных. Одинаковое количество людей и в РФ, и в США отметили, что не смогут сдержать слез во время прощания с любимыми людьми на длительный промежуток времени или из-за грустного фильма.

Физическая боль вызывает слезы лишь у 25% россиян, что в два раза меньше, чем у американцев. В США из-за боли готовы плакать 50% опрошенных. Особенно заметна разница среди мужчин: только 12% российских мужчин признаются, что могут заплакать от боли, в сравнении с 40% американцев. Различия проявляются и в эмоциональной сфере: ностальгические чувства вызывают слезы у 22% россиян против 41% американцев. Меланхоличная музыка трогает до слез 14% россиян и 39% американцев, а неудачи в значимых делах заставляют плакать 15% наших соотечественников по сравнению с 38% жителей США.