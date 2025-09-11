ВЦИОМ: Почти половина россиян заявили о достаточном уровне доходов

Согласно данным нового опроса Аналитического центра ВЦИОМ, 49% россиян сообщили, что им хватает денег на повседневные нужды, сообщает РИА Новости .

Это значительный рост по сравнению с 2006 годом, когда аналогичный показатель составлял лишь 18%. Около трети респондентов (32%) отметили, что им скорее не хватает средств, а 18% заявили о критической нехватке финансов.

Эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин прокомментировал эти изменения: «Если в 2006 году наблюдался существенный перекос в сторону малообеспеченных групп, то сейчас структура общества более сбалансирована, с преобладанием в ней средних слоев населения».

По его словам, российское общество трансформировалось от пирамидальной модели к структуре «в форме ромба», где основная часть населения относится к среднему материальному достатку, а доли высокодоходных и низкодоходных групп стали примерно равными.