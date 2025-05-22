ВЦИОМ: 82% граждан считают, что в РФ есть условия для самореализации молодежи

ВЦИОМ провел опрос, в рамках которого 82% респондентов заявили о наличии в России всех условий для самореализации молодежи, сообщает ТАСС .

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Он был приурочен к 7-летию президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ).

Согласно результатам, 46% опрошенных заявили, что проинформированы о деятельности РСВ. При этом, по данным исследования, в 2020 году о платформе знали менее трети россиян.

82% граждан заявили, что в стране есть все условия для самореализации молодежи, а 70% отметили, что такие условия созданы в их регионе. Уверенность в наличии возможностей для самореализации за 5 лет возросла в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

66% респондентов считают, что проекты РСВ помогают молодежи в самореализации. Также 68% хотели бы, чтобы их дети и внуки участвовали в проектах платформы.

«Россия — страна возможностей» — это открытая площадка, дающая реализовать себя. Она была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. За время работы ее участниками стали жители 89 регионов России и 150 стран мира.