ВЦИОМ: 81% жителей России гордится своим гражданством
Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори
По данным социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян, а именно 81%, выражают чувство гордости за свое гражданство, сообщает «Царьград».
Данный показатель остался неизменным по сравнению с предыдущим годом, когда аналогичный опрос продемонстрировал такой же результат.
На вопрос «К какой социальной группе вы в первую очередь себя относите?» 43% участников опроса заявили, что в первую очередь считают себя гражданами Российской Федерации.
В рамках исследования также были затронуты вопросы о влиянии специальной военной операции на общественную жизнь, о многонациональности страны. 60% респондентов полагают, что многонациональность — скорее, сильная сторона России, в то время как 23% не видят в этом факторе ни положительного, ни отрицательного воздействия.
Что касается СВО, то, по мнению 52% опрошенных, текущая ситуация, скорее, способствовала сплочению российского общества.
Опрос был проведен 26 октября телефонным методом с участием 1600 респондентов старше 18 лет.
