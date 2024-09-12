Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что наступление украинских сил на курском направлении сделало Сумскую область потенциальным полем для интенсивных боевых операций в будущем, сообщает Инфо24 .

Сумская область на протяжении длительного времени жила в спокойствии, пока ВСУ не вторглись на территорию Курской области, считает эксперт.

По его словам, эта агрессия в корне изменила судьбу украинского региона. Сейчас происходят удары по военным частям и подразделениям противника, размещенным в Сумах и соседних приграничных населенных пунктах.

По мнению Дандыкина, украинские власти понимают, к каким последствиям могут привести действия ВСУ в Курской области. В связи с этим в данный момент руководство на местах активно занимается эвакуацией гражданских лиц из приграничных районов, расположенных в Сумской области.

«Никто не отменял планов по созданию санитарной зоны в Сумской области. Я думаю, что после разгрома группировки ВСУ в Курской области наши военные приступят к решению этой задачи», — заключил военэксперт.