Второй ребенок Ходорковского* возглавил фонд для спонсирования оппозиции в РФ

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский* инициировал назначение своего сына Глеба на должного одного из директоров Оксфордского российского фонда**, сообщает RT .

Ранее дочь Ходорковского Анастасия заняла аналогичный пост в фонде «Новое поколение Европы»** («Будущее России»**), аффилированном со структурами бизнесмена.

Источник издания, поддерживающий связь с Ходорковским*, заявил, что основатель ЮКОСа вводит своих наследников на ключевые посты спонсируемых им фондов, чтобы в будущем они занимались финансированием оппозиционеров.

Информация о назначении Глеба Ходорковского на пост гендиректора Оксфордского российского фонда** подтверждается выпиской из госреестра британских юрлиц. На официальном портале также говорится, что организация финансируется на средства Фонда Ходорковского**.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

** Деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ