Второй этап Конференции местного отделения «Единой России» состоялся во Власихе

Во Власихе состоялся второй этап Конференции местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие более 20 делегатов, среди них — секретарь местного отделения партии Герман Потапчук, депутаты местного совета, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

8 сентября 2024 года состоятся выборы в местный совет депутатов. Участники конференции обсудили основные положения предвыборной программы, демонстрируя единство и готовность работать на благо жителей округа и на достижение высоких результатов на выборах.

«От результатов сентябрьских выборов зависит общая работа в округе. Программа „Единой России“ выверена и отвечает интересам абсолютного большинства жителей, городского округа Власиха. В ее основе прямые наказы наших граждан», — подчеркнул Герман Потапчук.

Он также отметил, что «Единая Россия» является партией большинства и рассчитывает на сентябрьских выборах подтвердить это звание.

В основе программного документа — устойчивое развития городского округа, поэтапная реализация наказов избирателей, обеспечение последовательной социальной защиты и поддержки граждан. Программа ориентирована на поддержку молодых и многодетных семей, а также ветеранов, инвалидов, пенсионеров, выработку мер для самореализации молодежи

В настоящий момент «Единая Россия» продолжает встречи с жителями, в ходе которых продолжает сбор наказов, что позволит более точно учитывать потребности и интересы населения в дальнейшей работе.

Член Местного политического совета «Единой России» Галина Шик отметила, что партия находится в тесном контакте с жителями. Проводятся регулярные встречи и опросы для выявления актуальных проблем и поиска путей их решения.

«За прошлый период „Единая Россия“ в округе успешно реализовала более 90% наказов. Отремонтированы участки автомобильных дорог, построены „Народный“ стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс имени В. Ф. Толубко, на более чем десяти фасадах многоквартирных домов установлены системы утепления. И самый важный наказ, это капитальный ремонт старейшего образовательного учреждения города, окончание которого намечено на 20 августа текущего года», — рассказала Шик.

Строительная готовность объекта площадью порядка 10 тыс. кв. м достигла 90% — завершается масштабный ремонт школы имени А. С. Попова. По словам Шик, партия контролирует сроки и качество работ на каждом объекте, строящимся по народной программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.