В работе второго этапа Конференции Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» приняли участие более 100 делегатов, среди них — секретарь местного отделения партии Рита Тихомирова, депутаты регионального и муниципального уровня, активисты Молодой Гвардии Единой России, сторонники. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Второй этап Конференции местного отделения «Единой России» состоялся в Сергиевом Посаде

В работе второго этапа Конференции Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» приняли участие более 100 делегатов, среди них — секретарь местного отделения партии Рита Тихомирова, депутаты регионального и муниципального уровня, активисты Молодой Гвардии Единой России, сторонники.

Всентябре пройдут выборы в местныйсовет депутатов. Партию будет представлять 31 претендент, кто прошел предварительное голосование в мае 2024 года. В числе кандидатов от «Единой России» — представители сферы культуры, образования, есть участники специальной военной операции.

В рамках конференции обсудили основные положения предвыборной программы, в основе которой: развитие экономики округа, также в документе отражены вопросы социальной политики. Речь идет о поддержке молодых семей, людей старшего поколения, граждан с ограниченными возможностями здоровья. В задачах программы также развитие сферы здравоохранения, культуры, образования округа.

В настоящий момент «Единая Россия» продолжает проводить встречи с жителями, в ходе которых собирает наказы. Уже проведено более 100 встреч с населением. Такой формат живого диалога даст возможность учесть определенные интересы населения в дальнейшей работе.

Как отметила секретарь Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова, именно тесный контакт партии с жителями позволяет выявить насущные для граждан проблемы и найти оптимальные пути их решения.

«В прошлом году партия реализовала в нашем округе более 90% всех наказов наших жителей. В 2023 году в Краснозаводске после благоустройства открыли „Парк Победы“ и благоустроили площадь около ДК „Радуга“. За последнее время выполнено строительство Ледовой спортивной арены, установлена хоккейная коробка в Загорских Далях, проведена реконструкция спортивного комплекса „Старт“ в Краснозаводске. Выполнен капитальный ремонт объектов здравоохранения в поселке Шеметово, ФАП в деревне Самотовино, ФАП в деревне Закубежье. Один из важных наказов — больнично-поликлинический комплекс в Хотькове. Его строительство завершится в 2024 году», — сказала Рита Тихомирова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Особое внимание во время обсуждения программы было также уделено вопросам специальной военной операции, сфере ЖКХ, а также благоустройству городской среды.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев обратил внимание на важность продолжения тесной работы с жителями округа.

«Актив партии всегда следит за реализацией программы, в основе которой лежат запросы граждан. Партия уже не раз доказала, что даже в самое сложное время благодаря сплоченности и единению можно достичь любых целей. Дальнейшая слаженная работа команды местного отделения партии будет также направлена на улучшение жизни жителей округа и Подмосковья в целом», — сказал Олег Гаджиев.

В тот же день перед конференцией прошло внеочередное заседание политсовета местного отделения партии. На повестке был вопрос об отзыве одного из кандидатов из списка. Решение было принято. Участники заседания отметили, что несмотря на то, что по данному одномандатному округу не будет представителя от партии, актив «Единой России» обязательно поддержит своим участием и партийной программой развитие этой территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.